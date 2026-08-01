الأهلي يدعم قطاع الناشئين بضم 7 من أبرز مواهب بيراميدز

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي أن النادي الأهلي نجح في ضم 7 من أبرز مواهب قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، في إطار خطة القلعة الحمراء لدعم فرق الناشئين بأفضل العناصر الواعدة استعدادًا للمواسم المقبلة.

وأوضح شوقي أن قائمة اللاعبين المنضمين تضم: محمد مكاوي، يوسف عبدالله، محمد ناجي، محمد علي، وسعد طارق، بالإضافة إلى يوسف عظيمة وخالد محمود اللذين انضما إلى الأهلي بداية من الموسم الماضي، ليواصل النادي تدعيم قطاع الناشئين بعدد من المواهب المميزة القادمة من بيراميدز

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للموسم الجديد، بعدد من الوديات حيث يواجه بترول أسيوط يوم 5 أغسطس.

وحقق الأهلي نتائج مميزة خلال أول وديتين بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، ثم الفوز امام لافيينا بنتيجة 7-1.

ويختتم الأهلي معسكره الإسباني بمواجهة برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس.

و رحل عدد من الاعبين عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية:

أسماء الراحلين عن الأهلي:

محمد شكري بيع نهائي إلي النادي المصري .

مصطفى العش بيع نهائي إلى النادي المصري .

محمد سيحا حارس المرمى إعارة للنادي المصري.

السلوفيني نيتس جراديشار إعارة .

بينما هناك عدد من نجوم الأهلي يقتربون من الرحيل:

-أشرف داري يسعي لايجاد عرض فى دوريات الخليج.

-رضا سليم هناك منافسة بين الجيش الملكي والمغرب الفاسي لضمه.

-محمد الضاوي كريستو يرغب فى البقاء بالدوري التونسي .

-محمد على بن رمضان هناك مفاوضات جادة لانتقاله إلى نادي الشمال القطري .

-عمر الساعي هناك مفاوضات مع المصري لانضمامه بشكل نهائي.