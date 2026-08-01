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تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

تركى ال شيخ
تركى ال شيخ
يمنى عبد الظاهر

شارك المستشار تركى آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعيه تطورات حالته الصحية، ووجه رسالة خاصة للفنان أمير عيد الذى أرسل له «ألبومه إكسكلوسف» قبل طرحه الأسبوع المقبل.

وكتب تركى آل الشيخ فى منشوره عبر «فيس بوك»: «أنا المود من كم يوم مش تمام مع جو المستشفيات والتحاليل.. عشان كدا حابب أشكرك الصديق العزيز أمير عيد».

وتابع عن سبب شكره: «اللى بعت لى ‏الألبوم اللى نازل الأسبوع الجاى.. هو عارف إنى بحبهم.. وفعلًا غير كتير من المود الألبوم ده».

واستكمل: «والشباب دول فعلًا موهوبين ومش شبه حد.. برافو.. ألبومى الفترة القادمة ولمدة طويلة مبروك يا شباب وتستاهلو كل خير.. شكرًا أمير».

ومؤخرًا، أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إقامة النسخة الثالثة من بطولة «Six Kings Slam» ضمن فعاليات موسم الرياض 2026، خلال أيام 21 و22 و24 أكتوبر المقبل، بمشاركة 6 من أبرز نجوم التنس فى العالم، فى إطار مواصلة استقطاب أكبر الأحداث الرياضية الدولية إلى المملكة.

المستشار تركى آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة بالمملكة العربية السعودية أمير عيد موسم الرياض 2026 نجوم التنس

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