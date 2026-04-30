أول رد من طليقة أمير عيد بعد أزمة العزاء: سيبوا الكاميرا واحترموا الإنسان

عبّرت ليلى الفاروق، طليقة أمير عيد، عن استيائها الشديد من واقعة تصوير عزاء والدها دون مراعاة لحرمة الموقف، وذلك في أول تعليق لها بعد الأزمة.

ونشرت ليلى الفاروق عبر خاصية “ستوري” على حسابها بموقع إنستجرام، أن ما حدث خلال عزاء والدها، المهندس المعماري عمر الفاروق، يُعد تصرفًا غير لائق، خاصة مع عدم احترام طبيعة المناسبة أو حتى ذكر اسم الراحل بشكل يليق بتاريخه.

وأوضحت أن والدها كان له إسهامات بارزة في مجال العمارة، من بينها أعمال في توسعات مساجد داخل مصر وخارجها، مؤكدة أن الأسرة طالبت المتواجدين بالتوقف عن التصوير ومغادرة المكان بهدوء، إلا أنهم رفضوا الاستجابة، حتى بعد تدخل الشرطة.

وأضافت أنها كانت بحاجة فقط إلى قدر من الهدوء والاحترام لتوديع والدها، موجهة رسالة بضرورة مراعاة الإنسانية في مثل هذه المواقف، وترك الكاميرات جانبًا احترامًا لمشاعر الآخرين.

علق طارق مرتضي المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية على واقعة المطرب أمير عيد بعد قيامه بإشارة اعتبرها البعض “غير لائقة” تجاه عدد من المصورين المتواجدين في محيط العزاء ، التى أثارت جدلًا واسعًا أثناء حضوره عزاء والد طليقته.

وأكد طارق مرتضى في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” ، أن الواقعة لا تزال قيد المناقشة مع نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.

وعقب الواقعة قرر المصورون المتواجدون في محيط العزاء الانسحاب من المكان، اعتراضًا على التصرف الذي اعتبروه إهانة وغير مناسب، خاصة في مناسبة يغلب عليها طابع الحزن والاحترام.

رحيل والد ليلى فاروق

ورحل والد الفنانة ليلى فاروق أول أمس الإثنين، وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، وحرص النجم أمير عيد على مساندة طليقته ليلى فاروق فى جنازة والدها، وحمل النعش مع تامر هاشم وزاب ثروت