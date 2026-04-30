تكريما للملك تشارلز .. ترامب يرفع الرسوم الجمركية عن الويسكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس عن إزالة التعريفة الجمركية من مشروب الويسكي الإنجليزي، تكريما للملك تشارلز وزوجته اللذان غادرا البيت الأبيض، مع انتهاء زيارتهما للولايات المتحدة والتي استمرت عدة أيام.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه "تزامناً مع تكريم ملك وملكة المملكة المتحدة، اللذين غادرا للتو البيت الأبيض متوجهين قريباً إلى بلدهما الرائع، سأقوم بإزالة التعرفات الجمركية والقيود المفروضة على مشروب "الويسكي".

وأضاف ترامب، إنه سيلغي الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الويسكي والمتعقلة بقدرة اسكتلندا على العمل مع ولاية كنتاكي في قطاعي الويسكي والبوربون، وهما صناعتان مهمتان للغاية داخل اسكتلندا وكنتاكي".

وقال عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال" : "​لقد أراد الناس فعل ذلك منذ فترة طويلة، حيث كانت هناك تجارة بينية رائعة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالبراميل الخشبية المستخدمة".

وأوضح "لقد استطاع الملك والملكة إقناعي بفعل شيء لم يتمكن أي شخص آخر من القيام به، دون أن يطلبا ذلك تقريباً! إنه لشرف رائع أن نستضيفهما معاً في الولايات المتحدة الأمريكية".