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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
قسم الخدمات

أتاح قطاع المعاهد الأزهرية، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي الحالي عبر الإنترنت، وذلك بعد أن اعتمدت مشيخة الأزهر الشريف الكشوف النهائية لدرجات الطلاب في كافة المحافظات.

​ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام المباشر عن النتيجة والمجموع الكلي من خلال الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.

بدء الدراسة بالمعاهد الأزهرية

​خطوات الاستعلام السريع عن النتيجة:

و​للحصول على النتيجة فوراً دون معوقات بسبب ضغط الزوار على الموقع، يرجى اتباع الخطوات التالية:

خطوة 1: الدخول إلى بوابة الأزهر للنتائج عبر الرابط الرسمي المعتمد.

خطوة 2: اختيار أيقونة "نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية".

خطوة 3: تحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب (المحافظة).

خطوة 4: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بدقة.

خطوة 5: الضغط على زر "بحث" لتظهر تفاصيل الدرجات والمجموع الكلي فوراً.

​جدول توزيع الدرجات للترم الثاني (المجموع 255):

و ​نستعرض معكم التوزيع الرسمي لدرجات المواد الدراسية المقررة على طلاب القسم الإعدادي بالأزهر الشريف:

المعاهد الأزهرية
  • اللغة العربية 50 درجة
  • أصول الدين 50 درجة
  • الرياضيات 30 درجة 
  • القرآن الكريم 30 درجة
  • الفقه 25 درجة 
  • اللغة الإنجليزية 20 درجة
  • العلوم 20 درجة 
  • الدراسات الاجتماعية 20 درجة
  • الثقافة الإسلامية 10 درجات 
  • المجموع الكلي 255 درجة

مع العلم أن مواد التربية الفنية، الحاسب الآلي، والمستوى الرفيع هي مواد رسوب ونجاح فقط ولا تضاف إلى المجموع الكلي.

​ومن المقرر أن يتم إرسال كشوف النتائج الورقية إلى المدارس والمعاهد الأزهرية بجميع المحافظات، لتمكين الطلاب من استخراج الشهادات الرسمية لبدء إجراءات التنسيق والمرحلة الثانوية.

المعاهد الأزهرية

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع امتحان مادة الصرف

وتابع الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الاثنين، سير امتحان مادة الصرف لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، من داخل الغرفة المركزية للعمليات بقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لضمان انتظام أعمال الامتحانات بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.

واطمأن رئيس القطاع، من خلال التواصل المباشر مع غرف العمليات بالمناطق الأزهرية، على انتظام دخول الطلاب إلى اللجان، ووصول أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان، بما يحقق الاستقرار والانضباط داخل اللجان.

وأكد، أن الغرفة المركزية تتابع مختلف مجريات الامتحانات بصورة فورية، من خلال شبكة اتصال مستمرة مع المناطق واللجان، لرصد أي ملاحظات والتعامل معها بشكل عاجل، بما يضمن سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة تحقق مصلحة الطلاب.

وكيل المعاهد الأزهرية في الغربية

وأشار الدكتور الشرقاوي إلى أن المتابعة اللحظية تمثل أحد أهم عناصر نجاح منظومة الامتحانات، وتسهم في سرعة اتخاذ القرار ودعم اللجان ميدانيًّا، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق أعلى درجات الانضباط.

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