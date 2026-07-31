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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيزيرا يحدد موعد عودته للزمالك ويشترط صرف المستحقات

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
رباب الهواري

كشف الإعلامي إيهاب الكومي عن تحديد خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، موعد وصوله إلى القاهرة، للانتظام في معسكر الفريق، مشيرًا إلى وجود عرض إماراتي للاعب.


وقال إيهاب الكومي، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:
«بسبب وكيل أعماله، يتجاهل خوان بيزيرا الرد على مسؤولي الزمالك، إلى جانب وجود عرض من أحد الأندية الإماراتية للاعب».


وأضاف:«تم التواصل مع بيزيرا، وأبلغهم أنه سيحضر إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، خلال اتصال مع حسين السيد، كما طالب بتوفير المستحقات المالية الخاصة بوكيله».


واختتم: «أصبح بيزيرا أيقونة لدى جماهير نادي الزمالك، وهو من أبناء ميت عقبة، ويجب الحفاظ عليه خلال الفترة المقبلة».

خوان بيزيرا الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

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