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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الاتفاق النووي المدني مع السعودية يقترب من الاكتمال

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده تفاؤله باتمام الاتفاقية التاريخية الخاصة بالتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وبحسب الصحيفة، أعرب ترامب عن ثقته في إحراز تقدم بشأن الاتفاق، الذي يُنظر إليه باعتباره خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين واشنطن والرياض في قطاع الطاقة، بما يشمل تطوير برنامج نووي مدني سعودي.

كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة فايننشال تايمز في مقابلة صحفية بأنه لم يحسم أمره بعد بشأن السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت، وقال: "نحن ندرس الأمر، إنه سلاح غير مألوف، وعلينا أن نتوخى الحذر في اختيار من نسمح له بذلك".

وكان ترامب قد صرح في قمة لحلف الناتو مطلع هذا الشهر بأن واشنطن ستسمح لكييف بإنتاج مثل هذه الصواريخ. وأضاف الرئيس الأمريكي في مقابلة مع الصحيفة أن مبعوثيه الخاصين، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، سيزوران أوكرانيا في الأيام المقبلة.


 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجال الطاقة النووية المدنية الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية

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