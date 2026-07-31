مصدر في مجلس السلام بغزة: البدء بتسليم أسلحة الشرطة.. وتوقف جميع الأنشطة العسكرية

أفاد مصدر في مجلس السلام بغزة لوكالة رويترز بأن "أول الأسلحة التي سيتم تسليمها ستكون أسلحة الشرطة في قطاع غزة، ثم سيبدأ تفكيك الأسلحة الثقيلة".

وأضاف أن "جميع الأنشطة العسكرية في غزة ستتوقف كجزء من تنفيذ الخطة"، مشيراً إلى أن "عملية التفكيك ستستغرق وقتاً".

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى ما وصفه بـ"اتفاق تاريخي" يقضي بالنزع الكامل لسلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة، معتبرًا أن الاتفاق يمهد لمرحلة جديدة من السلام والأمن ضمن ما يعرف بـ"خطة ترامب ذات العشرين نقطة".

وقال ترامب، في منشور عبر منصة تروث سوشيال، إن الاتفاق يمثل "منعطفًا تاريخيًا" نحو تحقيق سلام دائم، مشيرًا إلى أن قطاع غزة سيدار مستقبلًا بواسطة حكومة فلسطينية جديدة تعمل بالتنسيق مع "مجلس السلام" لخدمة الشعب الفلسطيني، مع ضمان أمن إسرائيل ومنع استخدام القطاع مجددًا كنقطة انطلاق للهجمات.



وأوضح أن تنفيذ الاتفاق سيتم على مراحل، تبدأ بعملية نزع السلاح، يعقبها انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، على أن تتولى قوة الاستقرار الدولية، بالتعاون مع جهاز شرطة فلسطيني جديد، مسؤولية حفظ الأمن داخل القطاع.



