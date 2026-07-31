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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ارتفاع نسبة الرطوبة وطقس حار رطب.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة بمحافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، نهاراً طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على مناطق من السواحل الشمالية، وليلاً طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وفرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وجنوباً على مناطق من ( حلايب – شلاتين – مرسى علم – أبو سمبل ) على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من ( حلايب - وأقصى جنوب الصحراء الشرقية).

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية .

وبالنسبة لحالة خليج السويس معتدل وإرتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر وإتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 26

العاصمة الجديدة 37 25

6 أكتوبر 38 25

بنها 37 26

دمنهور 36 25

وادي النطرون 37 26

كفر الشيخ 35 25

بلطيم 33 24

المنصورة 36 25

الزقازيق 37 26

شبين الكوم 36 25

طنطا 36 25

دمياط 34 27

بورسعيد 33 27

الإسماعيلية 38 24

السويس 38 24

العريش 35 23

رفح 34 24

رأس سدر 38 26

نخل 39 25

كاترين 33 21

الطور 36 25

طابا 37 25

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 37 29

الإسكندرية 32 24

العلمين 31 23

مطروح 30 25

السلوم 33 24

سيوة 35 22

رأس غارب 37 29

سفاجا 38 29

مرسى علم 38 28

شلاتين 41 30

حلايب 37 29

أبو رماد 41 28

مرسى حميرة 39 29

أبرق 41 28

جبل علبة 41 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 38 25

بني سويف 38 25

المنيا 39 24

أسيوط 39 25

سوهاج 40 27

قنا 42 28

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

الوادي الجديد 41 26

أبوسمبل 43 26

الأرصاد حار رطب شبورة مائية أمطار خفيفة حالة البحر المتوسط

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