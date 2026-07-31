أمير هشام: ممدوح عباس يعود لدعم الزمالك بقوة بعد رحيل جون إدوارد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك عاد للكلام مُجددًا عن القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه لم يكن راضيًا عن طريقة إدارة الكرة في النادي من جانب جون إدوارد، وهو ما يؤكد على وجود خلافات بين الطرفين في وجهات النظر.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة مودرن MTI الفضائية: توقيت ظهور عباس مجددًا مع رحيل إدوارد، يؤكد أنه لم يكن راضيا عنه، ولكن المؤكد أنه سيعود لدعم نادي الزمالك بقوة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، كان قد صرح بأن ممدوح عباس سيدعم النادي لحل أزمة القيد، لكن عباس نفى ذلك وقتها، لكن الآن سيعود لدعم النادي بقوة.

وأشار إلى أن خروج عباس في التوقيت الحالي يؤكد رغبته في في دعم النادي بقوة.