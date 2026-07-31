أزمة بيزيرا تقترب من الحل.. واللاعب ينتظم في تدريبات الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن، نقلًا عن مصدر داخل نادي الزمالك، أن أزمة اللاعب خوان بيزيرا تسير نحو الانتهاء، مؤكدًا أن الأمور تشهد انفراجة كبيرة خلال الفترة الحالية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “مصدر بالزمالك: أزمة بيزيرا في طريقها للحل، وانتظامه في التدريبات”.

وبحسب المصدر، فإن هناك اتجاهًا لإنهاء الأزمة بشكل ودي، بما يتيح عودة اللاعب للانتظام بصورة طبيعية في تدريبات الفريق، استعدادًا للموسم الجديد.



أكد الإعلامي أمير هشام، أن خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك حصل على مستحقاته المالية، مشيرا إلى أن كل اللاعبين الأجانب حصلوا على النسبة القانونية من مستحقاتهم التي تمنعهم من شكوى النادي.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة مودرن MTI الفضائية: بيزيرا وعدي الدباغ ومحمود بنتايج وآدم كايد حصلوا على مستحقاتهم والنسب القانونية التي تمنعهم من تقديم أي شكاوي رسمية.

بيزيرا يستحق اللوم

وأضاف: بيزيرا يستحق اللوم، بالفعل وكيله لديه بعض المستحقات، لكن تأخره في العودة شيء غريب للغاية، كان الأفضل أن يأتي إلى مصر لبدء فترة الاعداد ومن ثم حل كافة الإشكاليات بالتفاوض مع إدارة الكرة بالزمالك.

الزمالك يخاطب بيزيرا

وزاد: الزمالك خاطب بيزيرا بشكل رسمي لحفظ حقوقه، واللاعب رد بالفعل ووعد مسئولي النادي بأنه سيصل الأسبوع المقبل.

وأوضح: كان هناك اهتمام من أندية خليجية بالتعاقد مع بيزيرا، لكن الزمالك يريد الحصول على مبلغ من (5 إلى 6 مليون دولار)، وهو رقم من الصعب أن يدفعه أي نادٍ.

وأكمل: بالطبع، بعد وصول بيزيرا سوف يتم حسم كافة الأمور الخاصة باللاعب.