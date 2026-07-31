أغنى رجل في أفريقيا يعتزم التبرع بثلث ثروته .. ما السر؟

في خطوة تعكس توجهًا جديدًا في إدارة الثروات الكبرى داخل القارة الأفريقية، أعلن الملياردير النيجيري أليكو دانغوت، أغنى رجل في أفريقيا، عزمه تخصيص نحو ثلث ثروته لدعم المبادرات والأعمال الخيرية، في واحدة من أكبر التعهدات الإنسانية التي يقدمها رجل أعمال أفريقي.

وحظيت هذه المبادرة بدعم كامل من أفراد عائلته، إذ أوضحت ابنته حليمة دانغوت، في تصريحات صحفية، أن الأسرة تؤيد رؤية والدها بشأن مستقبل ثروته وإرثه الاقتصادي.

وأكدت أن خطط انتقال إدارة المجموعة لا تقتصر على الحفاظ على نجاح الإمبراطورية التجارية وتوسيعها، بل تشمل أيضًا توجيه جزء كبير من الثروة إلى مشروعات تنموية تحقق أثرًا اجتماعيًا مستدامًا.

ثروة أغنى رجل في أفريقيا

تشير التقديرات إلى أن ثروة دانغوت تبلغ نحو 36.5 مليار دولار، ما يعني أن قيمة التبرعات المتوقعة قد تتجاوز 12 مليار دولار، وهو رقم يضع هذه المبادرة ضمن أكبر الالتزامات الخيرية التي أعلن عنها ملياردير أفريقي حتى الآن.

ويواصل دانغوت في الوقت نفسه تنفيذ خطط توسعية لمجموعته الصناعية، التي تعد الأكبر من نوعها المملوكة للقطاع الخاص في أفريقيا، حيث تنشط في قطاعات حيوية تشمل الأسمنت والأسمدة والسكر والملح والصناعات الغذائية والطاقة.

كما تمتلك المجموعة مصفاة دانغوت النفطية العملاقة التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى نحو 650 ألف برميل يوميًا، ما يجعلها أحد أبرز المشروعات الصناعية في القارة.

أغنى رجل في أفريقيا يتبرع بثروته

على خلاف العديد من العائلات الثرية التي تتعامل مع ملف انتقال القيادة بسرية، اختارت عائلة دانغوت الكشف عن ملامح خطتها المستقبلية، بالتزامن مع منح الجيل الجديد أدوارًا أكبر في إدارة المجموعة، ضمن استراتيجية تستهدف رفع قيمة الشركة إلى نحو 100 مليار دولار قبل نهاية العقد الحالي، مع الحفاظ على استمرارية النمو والتوسع عالميًا.

ويعرف دانغوت باهتمامه بالأعمال الإنسانية منذ سنوات، إذ أسس مؤسسة أليكو دانغوت الخيرية عام 1994، والتي نفذت العديد من المبادرات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتغذية ومكافحة الفقر والإغاثة الإنسانية، وأسهمت في دعم ملايين المستفيدين داخل أفريقيا.

هذا بالإضافة إلى إعلانه الأخير بشأن عزمه تخصيص نحو ثلث ثروته لدعم المبادرات والأعمال الخيرية.

ويرى محللون أن توافق أفراد العائلة حول هذا التوجه يعزز فرص نجاح خطة انتقال القيادة، ويعكس نموذجًا يجمع بين التوسع الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية، بما يضمن استمرار تأثير إمبراطورية دانغوت ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضًا في دعم التنمية وتحسين حياة المجتمعات الأفريقية لسنوات طويلة.