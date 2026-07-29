من شقة متواضعة لثروة بالملايين.. حقيقة إمبراطورية لامين يامال

لم يعد اسم لامين يامال لاعب منتهب إسبانيا ، يقتصر على كونه أحد أبرز نجوم كرة القدم الصاعدين في العالم، بل تحول إلى نموذج استثنائي للاعب جمع بين الموهبة الكروية والنجاح التجاري في سن مبكرة.

فبعد قيادته منتخب إسبانيا للتتويج بكأس العالم 2026، بات اللاعب الشاب حديث الجماهير ووسائل الإعلام، ليس فقط بسبب إنجازاته داخل المستطيل الأخضر، وإنما أيضًا بسبب ثروته المتنامية وعقوده التجارية التي تدر عليه ملايين الدولارات.

ففي عمر 19 عامًا فقط، تشير تقديرات موقع "Celebrity Net Worth" المتخصص في رصد ثروات المشاهير إلى أن صافي ثروة لامين جمال يبلغ نحو 15 مليون دولار، وهو رقم يعكس سرعة صعود اللاعب على المستويين الرياضي والمالي.

تجعل هذه البداية الاستثنائية نجم برشلونة أحد أعلى لاعبي كرة القدم أجرا في العالم خلال السنوات المقبلة، خاصة مع استمرار تألقه وتزايد الطلب على صورته التجارية.

