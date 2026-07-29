طارق يحيى: لاعبو الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم.. وعليهم الصبر من أجل استقرار النادي

دافع طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، عن موقف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في ظل الجدل المثار بشأن تأخر صرف مستحقاتهم المالية، مؤكدًا أن الأزمة لا تستدعي ربطها بالانتظام في التدريبات.

وقال طارق يحيى، خلال تصريحات إذاعية مع الإعلامي هاني حتحوت، إن تأخر صرف مستحقات اللاعبين ليس أمرًا يقتصر على الزمالك، موضحًا أن العديد من الأندية لم تتمكن من سداد مستحقات لاعبيها بالكامل خلال الموسم الماضي.

وأضاف: "معظم الأندية ما دفعتش فلوس الموسم اللي فات بالكامل للاعيبتها، فهل هنوقف الكورة في كل الأندية؟".

وأبدى نجم الزمالك السابق استغرابه من ربط صرف المستحقات بمشاركة اللاعبين في التدريبات، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يخدم استقرار الفريق في الفترة الحالية.

وأوضح أن لاعبي الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم المتأخرة منذ الموسم الماضي، لكنه طالبهم بالتحلي بالصبر خلال المرحلة الحالية، من أجل الحفاظ على استقرار النادي ومساندة جماهيره.

واختتم طارق يحيى تصريحاته بالتأكيد على أن الظروف التي يمر بها الزمالك تتطلب من الجميع التكاتف، مشيرًا إلى أن دعم استقرار النادي في هذه المرحلة يعد أولوية حتى يتم تجاوز الأزمة الحالية.