الجامعة العمالية تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة بولي-تيك الماليزية

استقبلت الجامعة العمالية، اليوم، وفدًا أكاديميًا رفيع المستوى من ماليزيا، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين الجانبين، في إطار توجه الجامعة نحو الانفتاح على التجارب التعليمية الرائدة عالميًا.

وترأست الوفد الدكتورة شريفة سيهيرة سي الشيخ، نائب رئيس جامعة "بولي-تيك ماليزيا" (UPTM)، حيث كان في استقبالها عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة الجامعة العمالية، والأستاذ الدكتور المهندس محمد وطني، رئيس الجامعة.

وشهد اللقاء، الذي عُقد تحت إشراف الأستاذة فاطمة معوض، أمين عام الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد جمال، نائب رئيس الجامعة، حضور عمداء الشعب وأعضاء هيئة التدريس من المقر الرئيسي بالقاهرة وفروع الجامعة المختلفة، فيما أدارت جلسات النقاش الدكتورة هدى أبو هاشم.

وتناول الجانبان آليات تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وتبادل الخبرات العلمية، وبحث فرص تنفيذ برامج مشتركة تسهم في تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بالبحث العلمي، بما ينعكس إيجابًا على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعتين، ويدعم بناء شراكات أكاديمية مستدامة بين مصر وماليزيا.