طارق يحيى يهاجم جون إدوارد: الزمالك دفع 7 ملايين دولار.. وأنت عملت إيه؟

انتقد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، جون إدوارد المدير الرياضي السابق للنادي، عقب انتهاء مشواره مع القلعة البيضاء، مؤكدًا أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب تحمل مسؤوليات كبيرة خلال الفترة الماضية، ونجح في تجاوز العديد من الأزمات المالية والقانونية، بينما كان يتعين على المدير الرياضي القيام بدور أكبر في دعم النادي.

وقال طارق يحيى، خلال تصريحات إذاعية مع الإعلامي هاني حتحوت، إن مجلس إدارة الزمالك قام بدوره على أكمل وجه بعدما نجح في سداد ما بين 6 و7 ملايين دولار لإنهاء القضايا التي كانت تواجه النادي.

وأضاف: "مجلس الزمالك قدر يحل القضايا ودفع 6 أو 7 ملايين دولار وعمل اللي عليه، أنت كمدير رياضي عملت إيه علشان تحل المشاكل دي؟ مجلس الإدارة عمل اللي عليه ومفيش قضايا على الزمالك.. هو عاوز يدوس أكتر على المجلس؟".

وأوضح نجم الزمالك السابق أن دور المدير الرياضي لا يقتصر على الجوانب الفنية فقط، بل يمتد أيضًا إلى المساهمة في توفير موارد مالية للنادي، قائلًا: "جون إدوارد وظيفته إنه يدبر سيولة مالية من خلال الشركة اللي متولية القصة من السنة اللي فاتت، والمفروض كمدير رياضي يساعد مجلس الزمالك في الناحية المادية".

وتابع: "أما لو هو مش قادر يساعد، يبقى خلاص يمشي، ونشوف حد تاني يقدر يساعد".

واعلن الزمالك نهاية مشوار جون إدوارد داخل النادي، إثر خلافات مع رئيس النادي حسين لبيب بشأن عدد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة، وفي مقدمتها ملف المدير الفني، لتنتهي العلاقة بين الطرفين برحيل المدير الرياضي عن منصبه.

وتشهد الفترة الحالية تغييرات داخل قطاع الكرة بنادي الزمالك، في إطار إعادة ترتيب الملفات الإدارية والفنية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وسط مساعي مجلس الإدارة لإعادة الاستقرار للفريق.