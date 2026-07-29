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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أختهم عذبـ.ـتهم.. القومي للطفولة والأمومة يتدخل لإنقاذ ثلاثة أشقاء تعرضوا للاعتداء بقنا

الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
أمل مجدى
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تدخله العاجل والفوري لإنقاذ ثلاثة أطفال أشقاء بمحافظة قنا، وذلك في أعقاب تلقي بلاغ عبر الإدارة العامة لنجدة الطفل، بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل العامة بالمحافظة، لضمان سلامتهم وتوفير أقصى درجات الحماية والرعاية اللازمة لهم.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة تلقت بلاغًا يفيد بتعرض طفلة لاعتداء بدني وتعذيب على يد شقيقتها الكبرى. وعلى الفور، جرى التنسيق مع وحدة حماية الطفل بفرشوط وتشكيل لجنة متخصصة ضمت أعضاء لجنة الحماية وأخصائيين نفسيين واجتماعيين للانتقال الفوري إلى محل إقامة الأطفال، للوقوف على حقيقة الواقعة وتقييم ظروفهم المحيطة بدقة.

أختهم من قامت بالإعتداء عليهم 

وكشفت الزيارة الميدانية عن انتقال الأطفال للإقامة مع شقيقتهم الكبرى من جهة الأم عقب وفاة والديهم، وأسفر الفحص عن اكتشاف تعرض شقيق آخر للطفلة لآثار حروق وإصابات قديمة، حيث جرى توثيق حالته وإخطار الإدارة العامة لنجدة الطفل لإدراجه ضمن خطة متابعة شاملة تضمن حصوله على الرعاية والعلاج الكاملين.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن المجلس يتعامل بمنتهى الصرامة والجدية مع كافة البلاغات المتعلقة بتعريض الأطفال للخطر، مشددة على أن حماية النشء وصون حقوقهم تتصدر أولويات عمل المجلس، مع عدم التهاون إطلاقًا حيال أي إساءة أو انتهاك يمس سلامة أي طفل.

ومن جانبه، أشار الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، إلى أن الإدارة العامة لنجدة الطفل بادرت بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بقنا بتنفيذ حزمة تدخلات عاجلة شملت تقديم الدعم النفسي، ومتابعة المسار القانوني لضمان حقوق الأطفال كاملة.

وفي ذات السياق، أوضح أن اللجنة عقدت جلسة دعم نفسي أولية للطفلة المجني عليها لتقييم حالتها وتأمين استمرار علاجها الطبي والنفسي، كما قامت وحدة حماية الطفل بحصر الموقف التعليمي للأشقاء الثلاثة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية المختصة لضمان انتظامهم في الدراسة وعدم تأثر مسيرتهم التعليمية جراء تلك الظروف.

وأكد الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أنه تم تسليم الأطفال الثلاثة إلى عمهم ليقوم على رعايتهم بصفة مؤقتة لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الدورية من قِبل لجان الحماية للاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والنفسية، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، بالتنسيق المستمر مع النيابة العامة والجهات المعنية.

وفي ختام بيانه، وجه المجلس القومي للطفولة والأمومة خالص الشكر والتقدير إلى النيابة العامة، ووحدات حماية الطفل بقنا، وكافة الجهات الشريكة على سرعة الاستجابة والتنسيق الفعال لإنقاذ الأطفال.

ويهيب المجلس بالمواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات تشكل خطرًا على سلامة الأطفال، وذلك عبر خط نجدة الطفل 16000، أو خدمة الواتساب 01102121600، بما يسهم في سرعة التدخل وتوفير الحماية والدعم اللازم لهم.

القومي للطفولة المجلس القومي للطفولة والأمومة الطفولة والأمومة القومي للطفولة والأمومة سحر السنباطي

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