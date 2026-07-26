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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القومي للطفولة والأمومة يحبط زواج فتاة بعمر 16 عاما بالدقهلية..وهذه عقوبة الجريمة

الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
معتز الخصوصي

في إطار جهود الدولة الحثيثة لحماية حقوق الأطفال، والتصدي لكافة أشكال الانتهاكات والممارسات الضارة التي تهدد مستقبلهم، أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن نجاحه في إحباط محاولة زواج مبكر لطفلة لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها، وذلك بمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، مع اتخاذ كافة التدابير الفورية لضمان سلامتها وحمايتها القانونية والنفسية.

بلاغ لخط نجدة الطفل

صرّحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن غرفة العمليات بالمجلس تلقت بلاغًا عاجلًا عبر خط نجدة الطفل (16000) مُقَدَّمًا من والد الطفلة، أفاد فيه باعتزام الأم والجد لأم إتمام زواج ابنتهما القاصر.

وعلى الفور، أصدرت توجيهاتها بالتنسيق السريع مع وحدة حماية الطفل بمحافظة الدقهلية للتحقق من الواقعة والتدخل الفوري.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، أن وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز المنزلة تحركت على وجه السرعة وانتقلت إلى محل إقامة الطفلة، حيث ثبتت صحة البلاغ.

وعلى إثر ذلك، جرى التنسيق مع مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام الذي باشر التحقيقات القانونية اللازمة، واستدعى طرفي الواقعة (الأم والجد)، ليتم على الفور إيقاف إجراءات الزواج بالكامل.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، أن زواج الأطفال – ولا سيما الفتيات – يُعد جريمة وانتهاكًا صارخًا لكافة حقوق الطفل، لما يترتب عليه من تداعيات سلبية بالغة الخطورة على الصعيدين الجسدي والنفسي، فضلًا عن حرمان الطفلة حقها الأصيل في التعليم والحياة الآمنة، مشددة على أن الدولة ماضية بكل حزم في مواجهة هذه الممارسات غير القانونية لحماية الأطفال.

من جهته، أشار صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى أن هذه الواقعة تمثل مخالفة صريحة وواضحة لعدد من التشريعات الوطنية الأساسية، تشمل المادة (80) من الدستور المصري التي تُلزم الدولة بكفالة حماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة، والمادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته الخاصة بتعريض الطفل للخطر، فضلاً عن قانون الأحوال المدنية الذي يحظر توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

وأكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون مصلحة الطفلة الفضلى، وتسليمها لوالدها لرعايتها وتوفير البيئة الآمنة لها.

كما ثمّن المجلس، مستوى التعاون المثمر مع النيابة العامة، والجهود الحثيثة التي تبذلها وحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظات.

ويُجدد المجلس القومي للطفولة والأمومة دعوته لكافة المواطنين لأهمية الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مشابهة تهدد سلامة الأطفال، وذلك عبر القنوات الرسمية لخط نجدة الطفل (16000) المتاح على مدار الساعة، أو من خلال تطبيق «واتس آب» على الرقم (01102121600)، ضمانًا لسرعة الاستجابة وإنقاذ الأطفال في مختلف ربوع الجمهورية.

العقوبة القانونية

تنص المادة رقم 227، فقرة 1 من قانون العقوبات، على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».

المجلس القومي للطفولة والأمومة زواج مبكر طفلة الدقهلية والد الطفلة

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