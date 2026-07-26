أحمد سالم يعلق ساخرًا على اهتمامات السوشيال ميديا: فين أزمات النظافة وأنابيب البوتاجاز؟

أثار الإعلامي أحمد سالم تفاعلًا واسعًا بعد منشور ساخر نشره عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، انتقد خلاله تحول اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي من القضايا اليومية والخدمية إلى الجدل الدائر حول قضايا مرتبطة بالمصايف والكومباوندات.

وكتب أحمد سالم في منشوره:

“هي ليه مشاكل العمرانية والطالبية والمرج ومغاغة ونجع حمادي وطلخا وإدكو اختفت تمامًا، والسوشيال ميديا مبقاش فيها غير مشاكل الساحل والكومباوندز؟! فين أزمات الزمن الجميل بتاعة النظافة ونقص الأدوية وأنابيب البوتاجاز قدام أزمات الكيو آر كود والبوركيني؟!”

وأثار المنشور تفاعلًا بين متابعيه، حيث اعتبره البعض تعليقًا ساخرًا على تغير أولويات النقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما رأى آخرون أنه يعكس اتساع الاهتمام بقضايا تثير الجدل على المنصات الرقمية، في مقابل تراجع الحديث عن المشكلات الخدمية التي تمس المواطنين في عدد من المحافظات.

وجاءت تدوينة أحمد سالم في ظل تصاعد الجدل على مواقع التواصل خلال الأيام الأخيرة حول عدد من الوقائع المرتبطة بالساحل الشمالي، من بينها مناقشات بشأن استخدام “الكيو آر كود” في بعض الأماكن، والجدل المثار حول البوركيني، وهي قضايا تصدرت اهتمامات المستخدمين على حساب ملفات خدمية واجتماعية أخرى