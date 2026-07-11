أحمد سالم: تكريم الرئيس لمنتخب مصر رسالة بأن الأحلام تتحقق بالاجتهاد.. وكلامه عن اكتشاف المواهب يجب أن يتحول إلى خطة عمل

أكد الإعلامي أحمد سالم أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتخب مصر وتكريمه بعد مشاركته في كأس العالم يمثل لحظة تاريخية لكل لاعب في المنتخب، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يعكس قيمة الاجتهاد والإصرار، كما يحمل رسائل مهمة بشأن مستقبل الكرة المصرية واكتشاف المواهب.

تكريم الرئيس.. حلم لكل لاعب

قال أحمد سالم، خلال تقديمه برنامج "كلمة أخيرة"، إن الوقوف أمام رئيس الجمهورية بعد تمثيل مصر في كأس العالم هو تتويج لسنوات طويلة من الكفاح، مستشهدًا بعدد من اللاعبين الذين مروا بمشوار صعب قبل الوصول إلى هذه اللحظة، مؤكدًا أن "الأحلام ليس لها سقف، والاجتهاد هو الطريق لتحقيقها".

منتخب مصر فرض احترامه على العالم

وأشار إلى أن المنتخب المصري خرج من البطولة مرفوع الرأس بعدما قدم أداءً قويًا أمام منتخب الأرجنتين بطل العالم، لافتًا إلى أن المنتخب أصبح حديث الجماهير ووسائل الإعلام حول العالم، وأن ما قدمه اللاعبون سيظل من المباريات التي لا تُنسى في تاريخ كأس العالم.

وأضاف أن المنتخب كسب احترام الجميع، وهو مكسب لا يقل قيمة عن تحقيق الانتصارات داخل الملعب.

رسالة الرئيس.. اكتشاف المواهب أولوية

وأكد سالم أن حديث الرئيس السيسي عن ضرورة وجود "كشافين متجردين" لاكتشاف المواهب يجب ألا يمر مرور الكرام، بل يتحول إلى خطة تنفيذية حقيقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك عددًا كبيرًا من المواهب القادرة على صناعة مستقبل الكرة إذا حصلت على الفرصة المناسبة.

إشادة خاصة بمحمد صلاح

وأشاد أحمد سالم بما قدمه محمد صلاح خلال البطولة، مؤكدًا أنه بذل أقصى ما لديه داخل الملعب، وأنه سيظل أحد أهم رموز الكرة المصرية، معتبرًا أن تكريم بلده له يمثل قيمة كبيرة لأي لاعب مهما حقق من إنجازات خارج مصر.