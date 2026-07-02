حاسس أني بحلم.. أحمد سالم يحتفل بدخول ابنه الجامعة

حرص الإعلامي أحمد سالم علي الإحتفال بدخول نجله الجامعة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و نشر أحمد سالم صوره برفقة نجلة و علق كاتبا:مش قادرة أصدق ان عمر خلاص داخل الجامعه وحاسس اني بحلم.

وكان قد كشف الإعلامي أحمد سالم سبب ظهوره بملامح مختلفة ، وهو ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتقد بعض المتابعين أن هناك تعديلًا أو تلاعبًا في الصورة.

وفي تصريحات إعلامية، أوضح أحمد سالم أن التغيير في ملامحه يعود إلى قضائه وقتًا طويلًا على شاطئ البحر خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: “أنا رحت البحر عادي، أنا إسكندراني ومدمن بحر، وقعدت حوالي 12 ساعة”.

وأضاف أن هذا الأمر يتكرر معه مع بداية فصل الصيف كل عام، نتيجة تعرضه لفترات طويلة للشمس، مؤكدًا مازحًا: “لكن مفيش أي حاجة زي البوتاجاز في وشي ولا الكلام دة".