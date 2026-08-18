غموض حول مستقبل بنزيما مع الهلال بعد خلافه مع إنزاجي

سيطرت حالة من الغموض على مستقبل الفرنسي كريم بنزيما مع الهلال السعودي، وسط تقارير عن خلاف حاد جمعه بالمدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، ما فتح الباب أمام احتمالية رحيله عن النادي قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

وتعود بداية الأزمة إلى مباراة الهلال والفيصلي في افتتاح مشوار الفريق بدوري روشن، والتي انتهت بفوز الهلال 4-2، حيث أبدى بنزيما غضبه عقب استبداله خلال اللقاء.

خلاف بين بنزيما وإنزاجي

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي محمد البكيري، تطورت الأمور إلى مشادة بين بنزيما وإنزاجي داخل غرفة الملابس، بعدما اعترض المهاجم الفرنسي على قرار استبداله.

وأكد التقرير أن إنزاجي تمسك بحقه في اتخاذ القرارات الفنية، قبل تدخل الجهاز الإداري لإنهاء الخلاف واحتواء الموقف.

وأشارت التقارير إلى أن المدرب الإيطالي أبلغ إدارة الهلال بعدم رغبته في استمرار بنزيما ضمن خياراته، الأمر الذي قد يدفع النادي لإعادة النظر في مستقبل اللاعب خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات.

ومع انتشار أنباء إمكانية رحيل بنزيما، ظهر اسم الأهلي السعودي كأحد الأندية المحتملة للتعاقد معه، خاصة أن اللاعب كان قريبًا من الانتقال إلى صفوفه بعد رحيله عن الاتحاد، قبل أن ينضم إلى الهلال.

لكن الإعلامي فيصل زيد وجه تحذيرًا لإدارة الأهلي من التعاقد مع المهاجم الفرنسي، مؤكدًا أن النادي سبق أن رفض محاولات لضمه.

أرقام بنزيما مع الهلال

ويبلغ بنزيما 38 عامًا، وخاض مع الهلال 14 مباراة رسمية منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وسجل المهاجم الفرنسي 10 أهداف، إلى جانب صناعة 5 أهداف، ليقدم أرقامًا هجومية مميزة رغم حالة الغموض التي تحيط بمستقبله مع الفريق.