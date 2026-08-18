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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يعلن رحيل جوفري تورنتس إلى أياكس حتى 2030

جوفري تورنتس
جوفري تورنتس
حمزة شعيب

أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل لاعبه الشاب جوفري تورنتس، بعد التوصل إلى اتفاق مع أياكس الهولندي بشأن انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع تورنتس، البالغ من العمر 19 عامًا، عقدًا مع أياكس يمتد حتى 30 يونيو 2030، لينهي مسيرته داخل النادي الكتالوني بعد سنوات طويلة قضاها في أكاديمية برشلونة.

مسيرة تورنتس مع برشلونة

انضم تورنتس إلى أكاديمية برشلونة عام 2017 في عمر 12 عامًا، وتدرج في مختلف فرق الناشئين، قبل أن يصل إلى فريق برشلونة أتلتيك خلال الموسم الماضي.

كما تواجد اللاعب ضمن قائمة الفريق الأول خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، قبل أن يقرر خوض تجربة جديدة مع أياكس بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة والتطور.

 

وأشاد جوردي كرويف، المدير الرياضي لأياكس، بإمكانات تورنتس، مؤكدًا أن النادي الهولندي سعيد بإتمام الصفقة.

وأشار كرويف إلى أن عدة أندية كانت مهتمة بضم اللاعب، لكنه اختار مشروع أياكس بعد التعرف على رؤية النادي وخططه لتطويره خلال الفترة المقبلة.

ويأمل تورنتس في استغلال تجربته الجديدة بالدوري الهولندي للحصول على دقائق لعب أكبر واكتساب المزيد من الخبرات، بينما يواصل برشلونة إعادة ترتيب قائمته استعدادًا للموسم الجديد.

برشلونة جوفري تورنتس أياكس

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