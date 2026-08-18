موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع طرابزون سبور والقناة الناقلة

يستعد النجم المصري محمد صلاح لخوض أولى مبارياته القارية بقميص طرابزون سبور التركي، عندما يواجه فريقه نظيره فيرينتسفاروشي المجري، ضمن منافسات ذهاب الملحق المؤهل إلى مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام المباراة يوم الخميس 20 أغسطس 2026 على ملعب بابارا بارك معقل طرابزون سبور، في مواجهة يسعى خلالها الفريق التركي لتحقيق أفضلية قبل لقاء الإياب.

موعد مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي

تنطلق المباراة في تمام 8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و9 مساءً بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة

تُذاع مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة beIN SPORTS، صاحبة الحقوق الحصرية لمباريات الدوري الأوروبي حتى نهاية موسم 2026-2027.

وتأتي المباراة بعد الظهور الرسمي الأول لمحمد صلاح مع طرابزون سبور، عندما شارك بديلًا أمام قاسم باشا في افتتاح مشوار الفريق بالدوري التركي، وانتهت المواجهة بالتعادل 1-1.