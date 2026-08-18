الأهلي السعودي يتخطى الأنوار ويبلغ دور الـ16 في كأس خادم الحرمين

حقق الأهلي فوزًا على نظيره الأنوار، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين «كأس الملك».

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما أهدر الأهلي عددًا من الفرص، في الوقت الذي نجح فيه الأنوار في الحفاظ على تماسكه الدفاعي والخروج بشباك نظيفة.

وفي الشوط الثاني، تمكن الأهلي من فك شفرة دفاع أصحاب الأرض عن طريق الأرميني إدوارد سبيرتسيان، الذي سجل هدف التقدم بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وخضع الهدف لمراجعة من حكم المباراة عبر تقنية الفيديو «VAR»، قبل أن يتم تأكيد صحته واحتسابه لصالح الأهلي.

وحاول الأنوار إدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية، لكن دفاع الأهلي حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحسم «الراقي» بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من كأس الملك، ويواصل مشواره في البطولة بحثًا عن اللقب.