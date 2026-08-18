ريال مدريد وبرشلونة يتصارعان على موهبة راسينج سانتاندير

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن صراع مبكر بين ريال مدريد وبرشلونة من أجل التعاقد مع أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الإسباني، بعد البداية اللافتة للاعب الشاب سيرجيو مارتينيز مع راسينج سانتاندير.

وكان قطبا الكرة الإسبانية قد أبديا اهتمامًا باللاعب خلال الموسم الماضي، إلى جانب فياريال وعدد من الأندية الكبرى، قبل أن يقرر مارتينيز الاستمرار مع ناديه وتطوير مسيرته داخل صفوفه.

لفت مارتينيز الأنظار في ظهوره الأول بالدوري الإسباني، بعدما شارك أساسيًا مع راسينج سانتاندير أمام فياريال، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

ونجح اللاعب الشاب في تسجيل هدف رائع خلال اللقاء، بعدما أطلق تسديدة قوية استقرت في الزاوية العليا لمرمى الحارس لويز جونيور، وبلغت سرعة الكرة 126.7 كيلومتر في الساعة وفقًا لبيانات رابطة الدوري الإسباني.

وجاء هذا الظهور اللافت بعد عام واحد فقط من مشاركة مارتينيز الأولى مع الفريق الأول لراسينج، عندما حصل على دقائق خلال مواجهة كاستيون في مباراة رسمية عام 2025.

وبعمر 19 عامًا و93 يومًا، أصبح مارتينيز أصغر لاعب يسجل هدفًا لراسينج سانتاندير في ظهوره الأول بالدوري الإسباني خلال القرن الحادي والعشرين.

ينشط مارتينيز في مركز خط الوسط، ويعتمد على قدمه اليمنى، وكان قد انتقل مؤخرًا من فريق الشباب إلى صفوف الفريق الأول، رغم استمرار تسجيله أيضًا ضمن قائمة الفريق الرديف.

وتعود تحركات الأندية الكبرى لضمه إلى فترة الانتقالات الشتوية من الموسم الماضي، عندما دخل ريال مدريد وبرشلونة وفياريال في سباق للحصول على خدماته.

لكن اللاعب الشاب اختار البقاء مع راسينج سانتاندير، حتى مع احتمالية مشاركته بشكل منتظم مع الفريق الرديف، كما رفض في ذلك الوقت الانتقال إلى ميرانديس المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ولا تزال الأندية الثلاثة تراقب تطور مارتينيز، الذي جدد عقده مع راسينج سانتاندير في نوفمبر الماضي، ليستمر مع النادي حتى 30 يونيو 2029.

وتكمن نقطة القوة في موقف الأندية الراغبة في ضم اللاعب في قيمة الشرط الجزائي بعقده، والتي تبلغ 3 ملايين يورو فقط.

ومع استمرار تألق مارتينيز في الدوري الإسباني، قد تصبح قيمة الشرط الجزائي عاملًا مغريًا أمام ريال مدريد وبرشلونة وفياريال للتحرك من أجل حسم الصفقة، بينما يسعى راسينج سانتاندير إلى الحفاظ على موهبته وتحصينه من أطماع الأندية الكبرى خلال الفترة المقبلة.