مواجهة برشلونة احتفالية.. طاهر محمد طاهر يكشف كواليس معسكر الأهلي

تحدث طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استعدادات الفريق للموسم الجديد، وكواليس معسكر الإعداد المقام حاليًا في إسبانيا، مؤكدًا أن الأجواء داخل الفريق تساعد على تحقيق الانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني الجديد بقيادة الحسين عموتة.

وأوضح طاهر للمركز الاعلامى للنادي الاهلي أن المدير الفني يعتمد خلال الفترة الحالية على الاجتماعات الجماعية والمحاضرات مع اللاعبين، مشيرًا إلى أن عموتة لم يعقد معه جلسة منفردة حتى الآن، وإنما يوجه تعليماته إلى جميع عناصر الفريق من خلال التدريبات والاجتماعات.

وأكد لاعب الأهلي أن معسكر إسبانيا يشهد أجواء إيجابية للغاية، موضحًا أن اللاعبين الجدد نجحوا في الاندماج سريعًا مع المجموعة، سواء من المصريين أو الأجانب، خاصة أن فترة المعسكر أتاحت فرصة كبيرة للتقارب وتكوين علاقات قوية بين عناصر الفريق.

وأضاف أن حالة من الانسجام بدأت تظهر بين اللاعبين والجهاز الفني، مع زيادة فهم كل لاعب للأدوار المطلوبة منه داخل الملعب، سواء في الجوانب الهجومية أو الدفاعية، مشددًا على أن اختيار مكان المعسكر ساعد الفريق بسبب الهدوء والتركيز.

وتطرق طاهر إلى المباريات الودية، مؤكدًا أن تحقيق الانتصارات ليس الهدف الأساسي خلال فترة الإعداد، موضحًا أن الجهاز الفني يهتم برفع معدلات مشاركة اللاعبين بصورة تدريجية، بداية من 45 دقيقة ثم 60 دقيقة، وصولًا إلى المشاركة لمدة 90 دقيقة كاملة.

وأشار إلى أن تجنب الإصابات يمثل أحد أهم أهداف فترة الإعداد، خاصة أن إصابة أي لاعب في هذه المرحلة قد تؤثر على مشاركته مع الفريق في بداية الموسم، معربًا عن حزنه لإصابة يوسف بلعمري ومتمنيًا له التعافي والعودة سريعًا.

وعن مواجهة برشلونة، وصف طاهر المباراة بأنها احتفالية ومهمة، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي يتطلعون للاستفادة من التجربة والاستمتاع بأجوائها قبل بداية الموسم الجديد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المعسكر يمثل خطوة مهمة نحو تجهيز الأهلي لموسم قوي، متمنيًا أن يكون نقطة انطلاق لتحقيق العديد من البطولات.



