لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة القادمة

عقدت لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدورى برئاسة عهود وافي عضوة المجلس ومقررة اللجنة ،وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة.

ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة ومنها نشاط الندوة الشهرية الموجهة لطلاب وطالبات الجامعات، بما يسهم في تعزيز التواصل مع الشباب وتقديم أنشطة وفعاليات تتناسب مع احتياجاتهم واهتماماتهم.





كما تناول الاجتماع عرضًا حول آلية عمل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، قدمته أمل عبد المنعم، مدير عام مكتب الشكاوى، بهدف التعريف بدور المكتب واختصاصاته وآليات تلقي الشكاوى ومتابعتها، والخدمات التي يقدمها للمرأة، بما يعزز وعي أعضاء اللجنة بجهود المجلس في مساندة المرأة وحماية حقوقها.