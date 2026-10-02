قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«كانوا عايزين يحبسوني».. مشيرة خطاب تكشف تفاصيل معركتها ضد ختان الإناث
الرئيس السيسي يفتتح غدًا منتدى العلمين أفريقيا للأعمال ويترأس قمة «أودا – نيباد»
إيران.. مصرع أحد عناصر الحرس الثوري في انفجار قنبلة بمحافظة سيستان
العلمين الجديدة عاصمة القرار القاري.. نشاط مكثف للرئيس السيسي في 3 قمم إفريقية رفيعة المستوى
الرئيس السيسي يفتتح منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» بمدينة العلمين الجديدة.. غدا
تقرير عبري: تفاصيل مثيرة بشأن مساعد طائرة فلاي دبي
وزير الخارجية يناقش فرص التعاون مع رئيس المصرف العربي للتنمية في أفريقيا
قمة الكرة المصرية.. موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة
ضربة موجعة لـ موسيماني قبل مواجهة منتخب مصر في القاهرة.. ماذا حدث؟
تعرض نجل الفنان محمد عز لحادث سيارة أليم | شاهد
خطيب الأزهر يحذر من اختراق وعي الشباب وجرهم إلى مسارات الضياع والفشل
الطماطم بـ 15 ولا بـ 50 جنيهًا؟.. حقيقة ارتفاع الأسعار بسبب حشرة السوسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش عبر صفحتها

المتهمة
المتهمة
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة على صفحتها.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية صانعة محتوى مقاطع فيديو خادشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمن الحرم المكي

ضايق المارة وأثار الهلع.. أمن العاصمة المقدسة ينفي محاولة تنفيذ عمل إرهابي في الحرم المكي

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

الزمالك

سرقة جديدة في الزمالك.. اختفاء خردة بـ15 مليون جنيه وأجهزة بلاي ستيشن وتليفزيونات

محمد هاني

الأهلي يحسم بدائل الجبهة اليمنى في ظل تعثر التجديد لـ محمد هاني

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

ترشيحاتنا

تشاد

رسميًا.. تشاد والدوري الأسباني في شراكة استراتيجية لتطوير كرة القدم التشادية

محمود جهاد

محمود جهاد يثير القلق في الزمالك قبل مواجهة زد.. موقفه لم يُحسم

مانشستر سيتي

رسميََا.. مانشستر سيتي يعلن تقدمه باستئناف على قرار رابطة البريميرليج

بالصور

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد