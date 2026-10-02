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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

«جرح بالوجه والذراع».. مشاجرة بين طالبين بـ كتر في دمياط والأمن يتدخل

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على نجلها بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته، إلى جانب زعمها تعرضها للتهديد من والد المشكو في حقه حال إقدامها على تحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 سبتمبر الماضي، حضر إلى مركز شرطة كفر سعد بدمياط كل من نجل الشاكية، وهو طالب مصاب بجرح قطعي بالوجه والذراع وله معلومات جنائية، والمشكو في حقه، وهو طالب أيضًا ومصاب بجرح قطعي بالظهر، ويقيمان بدائرة المركز.

وبسؤال نجل الشاكية، اتهم زميله بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض «كتر» كان بحوزته.

وبمواجهة المشكو في حقه، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن السلاح المستخدم في التعدي، كما اتهم نجل الشاكية بالتعدي عليه وإحداث إصابته.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الداخلية الضرب أخبار الحوادث الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية

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