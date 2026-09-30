القبض على طالبين استعرضوا بسياراتهم فى حفل زفاف بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى سيارتين "ملاكى" بأداء حركات إستعراضية والصعود أعلى السيارات حال سيرهم بأحد الطرق بالإسكندرية مُعرضين حياتهما والمواطنين للخطر.





بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "ساريتى التراخيص" وقائديهما (طالبين - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 25/ الجارى حال مشاركتهم بحفل زفاف أحد أصدقائهم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بقصد الإستعراض.





تم التحفظ على السيارتين .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.