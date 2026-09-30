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هل يصدر قرار بتخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي قريباً؟ تربوي يحسم الجدل
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل يصدر قرار بتخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي قريباً؟ تربوي يحسم الجدل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

هل يمكن إصدار قرار بتخفيف منهج الرياضيات للصف الثالث الابتدائي في الوقت الحالي؟ .. سؤال حسم الجدل فيه الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، بعد كثرة الشكاوى والاستغاثات المتداولة على فيس بوك.

حيث قال الدكتور تامر شوقي في بيان له : مع الإقرار بشكاوى الكثير من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين من وجود  مشكلات في منهج الرياضيات في الصف الثالث الابتدائي، فإنه يعتبر من الصعوبة بمكان حذف أي أجزاء من هذا المنهج في الوقت الحالي ويرجع ذلك إلى   عدة أسباب منها:

  •  إن مجرد مرور أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على تدريس أي منهج جديد لا يكفي للحكم بشكل دقيق على مدى صعوبته أو سهولته.
  •  لا يمكن اتخاذ أي قرار بشأن  أي منهج  إلا بعد انتهاء العام الدراسي، ودراسته بشكل كامل.
  • تصميم ️ وبناء أي منهج دراسي يتم بصورة تكاملية مترابطة الأجزاء، وبالتالي فإن التسرع في حذف جزء من المنهج في بدايته قد يؤثر بشكل كبير في قدرة الطالب على فهم الأجزاء اللاحقة المرتبطة به.
  •  من المستحيل  حذف أجزاء لاحقة من المنهج قبل أن يدرسها الطالب من الأساس، وهو ما يستلزم دراسة المنهج ككل قبل اتخاذ أي قرار.
  •  حذف أي أجزاء من أي منهج يجب أن يستند في الأساس إلى مقاييس علمية والتي قد تؤيد وجود صعوبات فيه أو لا.
  •  تتضمن هذه المقاييس العلمية  إجراء اختبارات وتقييمات للطلاب في هذا المنهج، بما يتيح التعرف بشكل موضوعي على مستوى استيعابهم لمحتواه.
  •  من الملاحظ اختلاف أسباب الشكاوى من صعوبة منهج الرياضيات من ولي أمر إلى آخر، ومن معلم إلى آخر، وبالتالي فإن  الاستجابة لكل أسباب هذه الشكاوى يعني حذف المنهج بالكامل.
  •  منذ بداية تطوير المناهج خلال السنوات الأخيرة، لم يمر أي منهج جديد دون أن تصدر شكاوى بشأن صعوبته خلال العام الأول من تطبيقه.
  •  مع تعود الطلاب والمعلمين على المنهج الجديد ومحتوياته، وطرق تدريسه، وأساليب تقييمه، من المتوقع أن تختفي الكثير من هذه الشكاوى مع مرور الوقت.

وأخيرا قال الدكتور تامر شوقي : بالتالي من غير المتوقع اتخاذ أي قرار بشأن تخفيف منهج الرياضيات للصف الثالث الإبتدائي في العام الحالي .
 

العام الدراسي الثالث الابتدائي منهج الرياضيات أولياء الأمور

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