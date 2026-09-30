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بالشاكوش.. القصة الكاملة لعاطل أنهى حياة زوجته وأخفى جثمانها في شبرا الخيمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بالشاكوش.. القصة الكاملة لعاطل أنهى حياة زوجته وأخفى جثمانها في شبرا الخيمة

إسعاف
إسعاف
إبراهيم الهواري

لم يتوقع أهالي منطقة منشية الحرية بشبرا الخيمة أن تكون الرائحة الكريهة التي بدأت تتسرب من إحدى الشقق السكنية، مفتاحًا لكشف واقعة جريمة ظلت تفاصيلها مخفية خلف باب مغلق.


في البداية، ظن الأهالي أن الأمر قد يتعلق بمخلفات أو شيء فاسد داخل الشقة، لكن استمرار الرائحة دفعهم إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية، لتبدأ بعدها تفاصيل الواقعة في الظهور واحدة تلو الأخرى.

الرائحة كشفت السر 

انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم ثان شبرا الخيمة إلى العقار محل البلاغ، وبفحص الشقة، عثرت القوات على جثمان ربة منزل في العقد الرابع من العمر، ملفوفًا داخل بطاطين، وظهرت عليه آثار تعدٍ بالضرب.
كان المشهد كافيا لبدء عملية بحث واسعة عن ملابسات ما حدث، خاصة أن الجثمان كان داخل مسكن الزوجية.
بدأ رجال المباحث في جمع المعلومات وفحص علاقات المجني عليها، وسرعان ما كشفت التحريات أن زوجها، البالغ من العمر 40 عامًا، يقف وراء الواقعة.
وبحسب التحريات، بدأت الأحداث بمشادة كلامية بين الزوج وزوجته، قبل أن تتطور إلى مشاجرة، تعدى خلالها عليها باستخدام شاكوش حديدي، ما أسفر عن إصابتها في الرأس ووفاتها.

تحريات الواقعة 

وبعد ذلك، اتخذت الواقعة مسارًا آخر، إذ أقدم المتهم، وفقًا لما توصلت إليه التحريات، على لف جثمان زوجته داخل بطاطين ووضعه داخل المنزل، كما استخدم معطرات في محاولة لإخفاء الرائحة.
وكانت ابنتهما، البالغة من العمر 6 سنوات، موجودة أثناء الواقعة، وفقًا للتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية.
ومع استمرار البحث، تمكنت القوات من ضبط الزوج عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن الشاكوش المستخدم.
وأحيل المتهم إلى جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة، وقررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.
وكانت منطقة منشية الحرية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، شهدت واقعة صادمة، بعدما أقدم عاطل على التخلص من زوجته، عقب نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها عليها بالضرب باستخدام "شاكوش حديدي" على رأسها، ما أدى إلى سقوطها أرضا جثة هامدة.
البداية كانت بتلقي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية ورئيس مباحث المديرية، إخطارا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد فيه بورود بلاغ من أهالى منطقة منشية الحرية برائحة كريهة تنبعث من داخل شقة سكنية.
وعلى الفور، أنتقل ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة إلى مكان البلاغ، وبالفحص، عثرت القوة الأمنية على جثة ربة منزل تدعى «ع. م»، في العقد الرابع من العمر، ملفوفة داخل بطاطين، وبها آثار تعد بالضرب.
وبإجراء التحريات بقيادة رئيس مباحث القسم ومعاونيه، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويدعى «م م»، 40 عاما، عاطل، ومقيم بشارع الشربيني بمنطقة منشية الحرية.
وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم وزوجته، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها عليها بالضرب باستخدام شاكوش حديدي، محدثا إصابتها بالرأس، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها، وذلك أمام ابنتهما، البالغة من العمر 6 سنوات والتي كانت شاهدة على الواقعة منذ بدايتها وحتى نهايتها.
وعقب ارتكاب الواقعة، لف المتهم جثمان زوجته داخل بطاطين ووضعه داخل المنزل محل إقامتهما، كما رش المعطرات على الجثمان في محاولة لإخفاء الرائحة وإخفاء معالم جريمته.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الشاكوش المستخدم في ارتكاب الجريمة.
وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة منطقة منشية الحرية الأجهزة الأمنية

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