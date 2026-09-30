قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة السياحة تعلن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج للموسم المقبل
رئيس العراق: حصر السلاح بيد الدولة فقط.. واتجاه لإدماج الفصائل بالجيش
ظهرت الآن نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي
أجواء خريفية وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
تأجيل اجتماع الزمالك يؤجل الحسم.. ماذا يريد حسام الزناتي أن يغيّر في قطاع الكرة؟
هل يصدر قرار بتخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي قريباً؟ تربوي يحسم الجدل
مؤشر الابتكار العالمي 2026.. القاهرة في المركز 86 ومصر تتقدم للمركز 83
حبس صانعة محتوى بالقاهرة لقيامها بنشر مقاطع رقص خادش للحياء
بالشاكوش.. القصة الكاملة لعاطل أنهى حياة زوجته وأخفى جثمانها في شبرا الخيمة
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب عقب الموافقة على تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام
رحلة جديدة من دبي إلى تل أبيب تعود أدراجها للإمارات
مجلس النواب يوافق نهائيا على تأجيل تطبيق قانون الاجراءات الجنائية لمدة عام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب عقب الموافقة على تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة في الانعقاد غير العادي، عقب الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من عشر أعضاء المجلس، بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.

وأعلن رئيس النواب، أن الجلسة العامة الافتتاحية لبدء دور الانعقاد العادي الثاني، في موعدها غدا.

ويستهدف مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، وتنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى تنص على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة الثانية على أن «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».


وأشار إلى أن أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.

وأكد أن الاعتبارات العملية، وقت إعداد القانون، اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بما يعني الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه.

ولفت إلى أن الاستعدادات لتطبيق القانون تتعلق باستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، وكل ما يتعلق برقمنة الإجراءات، فضلًا عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.

وكشف أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يستدعي إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة ورصد أي معوقات قد تظهر، ضمانًا لاستكمال جميع المتطلبات قبل بدء العمل بأحكامه.

وأشار إلى أنه في ضوء أهمية قانون الإجراءات الجنائية، وضمانًا لاستيفاء تلك المتطلبات، رؤي منح الجهات القائمة على تنفيذه مزيدًا من الوقت للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون.

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجلسة العامة الافتتاحية دور الانعقاد العادي الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة أرشيفية

تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي

ترشيحاتنا

المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية

وكيل تشريعية النواب: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يضمن جاهزية المنظومة

المستشار هاني حنا وزير الشئون النيابية

وزير الشئون النيابية: نعمل حتى اللحظة الأخيرة لتجهيز المحاكم لتطبيق الإجراءات الجنائية

إبراهيم سعودي

إبراهيم سعودي: تأجيل تطبيق «الإجراءات الجنائية» يعكس نبض الشارع القانوني

بالصور

لوك كاجوال.. روجينا تستعرض رشاقتها

روجينا
روجينا
روجينا

إطلالة كاجوال.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

المزيد