رحلة جديدة من دبي إلى تل أبيب تعود أدراجها للإمارات

أفاد موقع فلايت رادار 24 بأن رحلة ثانية تابعة لشركة فلاي دبي متجهة إلى تل أبيب تحمل الرقم إف.​زد 1081 عادت إلى مطار دبي الدولي مرة أخري من منتصف الطريق دون إبداء أي أسباب.

ومنذ قليل، كشف مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بمدينة تبوك شمال السعودية، عن تلقي مركز المراقبة الجوية نداء استغاثة من الرحلة رقم (FZ1073) التابعة لشركة طيران فلاي دبي، للقيام بهبوط اضطراري في المطار، وذلك في تمام الساعة 8:44 صباحاً بالتوقيت المحلي من يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2026م.

وبحسب البيان الصادر عن مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بمدينة تبوك، فقد تم إعلان حالة الطوارئ في المطار والتأهب لتقديم المساعدة للطائرة.

وقال البيان السعودي: هبطت الطائرة بسلام بالمطار في تمام الساعة 9:45 صباحاً بالتوقيت المحلي، وتبين وجود إصابة لكل من كابتن الطائرة والطيار المساعد.

وأضاف البيان: وقد تم نقل الإثنان إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وكذلك تقديم الرعاية اللازمة للركاب في صالة المسافرين، والتنسيق مع الناقل الجوي لتأمين طائرة بديلة.

كما شدد المطار على التزامه بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بسلامة الملاحة الجوية والركاب وأطقم الضيافة.