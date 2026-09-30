مجلس النواب يوافق نهائيا على إرجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن مجلس النواب وافق في اجتماعه اليوم، نهائيا على إرجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.

وقد وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، من حيث المبدأ على مشروع القانون المتعلق بتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، مؤكدة أهمية استكمال الاستعدادات اللوجستية والتكنولوجية والتدريبية اللازمة، بما يضمن التطبيق السليم للقانون ويحافظ على حقوق المواطنين وحرياتهم.

كما أعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب موافقته على تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد خلال كلمته أن قانون الإجراءات الجنائية تشريع بالغ الأهمية لا يتعلق بقواعد وإجراءات قانونية، بل يرتبط بصورة مباشرة بمنظومة العدالة وحقوق المواطنين وحرياتهم وقدرة مؤسسات الدولة على إنفاذ القانون بدقة وكفاءة.