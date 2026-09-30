قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكلة شعبية رخيصة الثمن.. السفير الألماني يكشف ماذا سيأخذ معه عند مغادرة مصر
قبيل مناقشة تأجيل تطبيقه.. إجراءات تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بـ الإجراءات الجنائية
حقيقة اختطاف طائرة فلاي دبي المتجهه الى تل أبيب
تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي
حادث أمني على متن طائرة تابعة لـ"فلاي دبي" أثناء توجهها إلى تل أبيب
هل تشهد البلاد ارتفاعات في درجات الحرارة؟.. الأرصاد توضح
القوات الأمريكية تنهي وجودها في العراق بعد 23 عامًا.. مخاوف من فراغ أمني
الصحة تحسم الجدل وتكشف حقيقة وجود نقص بالتطعيمات
صدمة لـ عموتة.. أزمة جديدة تضرب الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك
إيران تناقش الرد الأمريكي على خطة الـ 7 أيام
اليوم .. الإمارات وقطر في صراع القمة.. قمة خليجي 27 ترسم طريق نصف النهائي
8 كلاب تهاجم لاعب كاراتيه في الكويت| تفاصيل الحادث وتحذيرات وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد قليل.. مجلس النواب يعقد جلسة طارئة لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي بعد قليل جلسة طارئة لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الاجراءات الجنائية.

وكان قد دعا المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى عقد اجتماع غير عادي اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، لنظر مشروع قانون عاجل، وذلك بناءً على طلب مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس.

ويأتي الاجتماع الاستثنائي قبل انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرّر أن تبدأ جلساته الافتتاحية يوم الخميس 1 أكتوبر 2026.

دعوة المجلس للانعقاد وبدء دور الانعقاد العادي الثاني

ومن المقرّر أن يفتتح مجلس النواب دور الانعقاد الثاني، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2026، بشأن دعوة المجلس للانعقاد وبدء دور الانعقاد العادي الثاني.

جلسة طارئة مجلس النواب تأجيل تطبيق قانون الاجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية دور الانعقاد العادي الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

مشغولات ذهبية

صعود أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

الطفل

خرج ولم يعد منذ 3 أيام.. والد طالب في سوهاج يناشد المواطنين المساعدة في العثور عليه

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

جنيهات ذهب

عاد لمستوى الـ 49 ألفًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم

قبل إتاحتها.. تنبيهات عاجلة من التعليم بشأن خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

التضامن الاجتماعى

التضامن: تكليف الدفعة 107 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بأداء الخدمة العامة

مشاركة وزير الري في جلسة “دفع تطبيق نهج ترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية

وزير الري: تكامل دول حوض النيل والعمل المشترك يسهم في تحقيق التنمية

بالصور

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

علاقة خطيرة بين دهون البطن وأمراض القلب .. دراسة تحذّر

محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب

مكمل غذائي شائع يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل والظهر.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

المزيد