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مش بيصرف علينا .. قرار من النيابة بشأن ادّعاء شخص تعاطي والده للمخدرات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مش بيصرف علينا .. قرار من النيابة بشأن ادّعاء شخص تعاطي والده للمخدرات

محكمة
محكمة
رامي المهدي

قرّرت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة ادّعاء شخص بتعاطي والده للمخدرات. 

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى زعم خلاله القائم على النشر اعتياد والده على تعاطى المواد المخدرة وعدم الإنفاق عليه ووالدته بكفر الشيخ.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ) ، وبسؤاله أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين والده لرفض الأخير إعطاءه مبلغ مالى مما دعاه لنشر المنشور والادعاء على خلاف الحقيقة بكون والده من مُتعاطى المواد المخدرة ، وأن الصورة المشار إليها بالمنشور تحصل عليها من إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى، ولم يتم العثور على مواد مخدرة بحوزة والده.

جهات التحقيق الأجهزة الأمنية اخبار الحوادث

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