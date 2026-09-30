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وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان دعم أمن المملكة وحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان دعم أمن المملكة وحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، يوم الثلاثاء ٢٩ سبتمبر، وذلك في إطار التواصل المستمر بين البلدين الشقيقين للتشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.

بحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، كما أكدا حرص الجانبين على استمرار دفع مسارات وآليات التعاون المشتركة في شتى المجالات.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك التطورات في اليمن وإيران ومنطقة البحر الأحمر، حيث شدد الوزير عبد العاطي على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية ورفضها القاطع لأية اعتداءات على أراضيها أو محاولات للمساس بسلامتها، مؤكداً تضامن مصر الكامل ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ سيادتها وأمنها.

اتفق الوزيران أيضاً على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي فيصل بن فرحان فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية

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