بقوة 5.5 درجة.. زلزال في المياه قبالة الساحل الشرقي لجزيرة تايوان

أفاد المركز الصيني لرصد الزلازل بأنه تم تسجيل زلزال بقوة نحو 5.5 درجة على مقياس ريختر في المياه قبالة الساحل الشرقي لجزيرة تايوان.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر اليوم، الأربعاء، جزيرة كاليدونيا الجديدة والواقعة في جنوب غربي المحيط الهادي.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنّ مركز الزلزال كان على عمق 10 كم، ولم تُسجّل حتى الآن أي أنباء عن ضحايا أو أضرار مادية.

ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية جراء الزلزال.

تقع كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادئ على طول "حلقة النار"، وهي منطقة تلتقي فيها الصفائح التكتونية وينتج عن تفاعلها نشاط زلزالي وبركاني مكثف.

ووقع زلزال آخر خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أفادت وزارة الطوارئ في كازاخستان - نقلاً عن وكالة "إنترفاكس" - بأنه تم رصد زلزال في البلاد، مشيرة إلى أن المعلومات لا تزال قيد التحقق؛ حيث سجلت شبكة محطات الرصد الزلزالي الهزة.

وتشير البيانات الأولية إلى أن النشاط الزلزالي وقع في مدينة ألماتي.

وفي غضون ذلك، أفاد سكان ألماتي بشعورهم بالهزة صباح الاثنين الماضي، حيث غادر بعضهم المباني وتجمعوا في الخارج تزامناً مع الشعور بالهزات في أنحاء متفرقة من المدينة.