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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال يضرب منطقة حلقة النار .. هزة بقوة 5.3 درجات في كاليدونيا الجديدة

زلزال
زلزال
محمد على

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر اليوم جزيرة كاليدونيا الجديدة والواقعة في جنوب غربي المحيط الهادي.

أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنّ مركز الزلزال كان على عمق 10 كم، ولم تُسجّل حتى الآن أي أنباء عن ضحايا أو أضرار مادية.

ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية جراء الزلزال.

تقع كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادئ على طول "حلقة النار"، وهي منطقة تلتقي فيها الصفائح التكتونية وينتج عن تفاعلها نشاط زلزالي وبركاني مكثف. 

ووقع زلزال آخر خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أفادت وزارة الطوارئ في كازاخستان - نقلاً عن وكالة "إنترفاكس" - بأنه تم رصد زلزال في البلاد، مشيرة إلى أن المعلومات لا تزال قيد التحقق؛ حيث سجلت شبكة محطات الرصد الزلزالي الهزة، وتشير البيانات الأولية إلى أن النشاط الزلزالي وقع في مدينة ألماتي.

وفي غضون ذلك، أفاد سكان ألماتي بشعورهم بالهزة صباح يوم الاثنين، حيث غادر بعضهم المباني وتجمعوا في الخارج تزامناً مع الشعور بالهزات في أنحاء متفرقة من المدينة.

زلزال 53 درجات كاليدونيا الجديدة جزيرة كاليدونيا الجديدة جنوب غربي المحيط الهادي هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

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