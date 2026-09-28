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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يترأس لجنة مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة رئيس وحدة محلية قروية

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لجنة مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة رئيس وحدة محلية قروية وذلك في إطار حرص المحافظة على اختيار الكفاءات المؤهلة لشغل الوظائف القيادية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين منظومة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

وحرص محافظ الجيزة خلال المقابلات على إجراء نقاشات موسعة مع المتقدمين للتعرف على خبراتهم العملية والوظيفية ومدى قدرتهم على تحمل مسؤوليات العمل القيادي إلى جانب التعرف على رؤيتهم وآلياتهم المقترحة لتطوير أداء الوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناولت المناقشات سبل تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة وتنمية العوائد والموارد الذاتية للوحدات المحلية، بما يسهم في دعم خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمات، مع التأكيد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفعال مع المشكلات واحتياجات المواطنين.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أهمية أن يتحلى شاغلو الوظائف القيادية بالقدرة على اتخاذ القرار وسرعة التعامل مع المواقف إلى جانب التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لشكاواهم ومطالبهم وفقًا للقانون مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بروح الفريق ورفع كفاءة الأداء وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ومدير الموارد البشرية.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة رئيس قرية محليات الجيزة

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