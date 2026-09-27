قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ترتفع أسعار الأرز؟.. تأثير الطلب والبدائل الغذائية على السوق
الجيش الإيراني يعلن جاهزيته لمواجهة هجوم أمريكي جديد محتمل
من بينهم إيران وروسيا .. بريطانيا تكشف من يقف وراء محاولة تفجير قاعدة راف فيرفورد
أمين البحوث الإسلاميَّة يشارك في افتتاح كليَّتَي القرآن الكريم للقراءات
مدرب حراس الوداد السابق: عموتة تلقى 6 عروض ومش عايز يمشي من الأهلي| فيديو وصور
«اليابان شريكنا الأول».. وزير التعليم يعلن خطة للوصول إلى 500 مدرسة يابانية في مصر بحلول 2030
تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن سبورت وديا
مصرع سائحين فلبينيين وإصابة 8 آخرين إثر انقلاب حافلة سياحية في ألمانيا
ضراير.. القبض على سيدتين تعديتا على بعضهما بالضرب في القاهرة
الحرس الثوري يهدد باستهداف السفن الأمريكية في المحيط الهندي
مساعد عموتة: بنشرقي مزاجي وشعبية الأهلي الأعلى وصلاح هيتعب مع طرابزن| فيديو وصور
راكبين موتوسيكل.. سقوط لصوص الموبايلات من المواطنين بمدينة نصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة والدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة ورئيس المؤتمر والمقام تحت عنوان «طب الطوارئ والكوارث في عالم متغير».

وخلال كلمته أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة علي الدور الريادي الذي تضطلع به جامعة القاهرة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي وقارة أفريقيا مشيرًا إلى أن الجامعة كانت ولا تزال منارة للعلم والمعرفة وإحدى المؤسسات الأكاديمية المؤثرة في تلك النطاقات بمختلف مجالات العلوم وفي مقدمتها المجالات الطبية إلى جانب قطاعات الزراعة والهندسة والسياسة والاقتصاد والآداب والفنون والإعلام وغيرها من العلوم.

وأشار المحافظ إلى أن جامعة القاهرة أسهمت على مدار تاريخها في تخريج أجيال من العلماء والباحثين والمتخصصين الذين كان لهم إسهام بارز في بناء مجتمعاتهم ودعم مسيرة التنمية في دول المنطقة.
كما أشاد محافظ الجيزة بحجم الإنجازات التي حققتها كلية طب قصر العيني منذ إنشائها عام ١٨٢٧، مهنئًا وزير الصحة والسكان ورئيس جامعة القاهرة وعميد كلية طب قصر العيني بمناسبة الاحتفال بالمئوية الثانية للكلية التي كانت منذ نشأتها شريكًا أساسيًا في نهضة وتطوير علوم الطب وجزءًا أصيلًا من تاريخه ودرعًا للدفاع عن مصر وشعبها وشعوب الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة الأمراض والأوبئة، فضلًا عن التحديات والتهديدات الصحية التي فرضتها الحروب والصراعات والكوارث التي شهدتها المنطقة على مدار قرنين من الزمان.
وثمّن المحافظ المكانة التي تتمتع بها كلية طب قصر العيني داخل مصر وخارجها مشيدًا بحجم الفعاليات العلمية التي تنظمها الكلية لإثراء خبرات الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وإطلاعهم على أحدث التقنيات والأبحاث الدولية في المجالات الطبية والعلاجية.
ولفت إلى أهمية المؤتمر الحالي الذي يناقش أحد المجالات الحيوية والملحة وهو طب الطوارئ والكوارث، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات وأحداث متسارعة، بما يستلزم تعزيز جاهزية الدول، وفي مقدمتها مصر، للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ والكوارث، سواء داخل الدولة أو بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مقدمًا الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.
كما تطرق محافظ الجيزة إلى أوجه التعاون بين محافظة الجيزة من جانب وجامعة القاهرة وكلية طب قصر العيني من جانب آخر لخدمة المواطنين من أبناء المحافظة مشيرًا إلى أن هذا التعاون أثمر عن تنفيذ العديد من الفعاليات والمبادرات الخدمية في القطاع الصحي، شملت تطوير إمكانات المنشآت الصحية بالمحافظة، ورفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية من خلال التدريب والتأهيل، إلى جانب تنظيم القوافل الطبية بمختلف التخصصات لتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.
وأكد أن هذه الجهود أسهمت بصورة ملموسة في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية، ولا سيما في القرى التابعة للمراكز والمدن بنطاق المحافظة.
وبدأت فعاليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي يستعرض تاريخ كلية طب قصر العيني إلى جانب عرض كلمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمؤسس الكلية الطبيب الفرنسي أنطوان كلوت بك رئيس أطباء الجيش المصري، فضلًا عن كلمات لكبار الحضور، أعقبها عرض فيلم حول فعاليات المؤتمر والأنشطة المدرجة ضمن جدول أعماله.
حضر فعاليات الجلسة الدكتور شريف باشا سيف، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر والدكتور عادل العدوي، والدكتور فؤاد النواوي، والدكتور أحمد فريد وزراء الصحة والسكان السابقون والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، إلى جانب نواب رئيس الجامعة، وعدد من الأساتذة والباحثين وطلاب جامعة القاهرة وكلية طب قصر العيني.

محافظ الجيزة جامعة القاهرة وزير الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

مضيق هرمز

إيران تنشر «رسالة اعتذار» من مالكي سفينة عبرت مضيق هرمز «دون تصريح»

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

الارصاد الجوية

هل الأمطار ستصل القاهرة؟.. الأرصاد توضح

محمد صلاح

أول تصريح كان عنه.. ناقد رياضي يكشف سبب انزعاج محمد صلاح بعد مباراة أنجولا

حسام حسن

اتحاد الكرة يجيب علي السؤال الصعب.. هل يرحل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

أجنحة الدجاج

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أجنحة الدجاج؟.. فوائد وأضرار يجب معرفتها

ضيق التنفس

أسباب غير متوقعة وراء ضيق التنفس .. تعرّف عليها

إطالة الرموش

تغنيكي عن التركيب .. حيل طبيعية لتقوية وتطويل الرموش

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

المزيد