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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تستعرض التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية بـ «عمان»

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلةً عن جمهورية مصر العربية، في أعمال مؤتمر «دعم السياسات الاجتماعية للحد من الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية.. بين الواقع والمأمول»، الذي نظمته جامعة الدول العربية، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» ووزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، واستضافت أعماله العاصمة الأردنية عمّان.

وافتتحت أعمال المؤتمر السيدة وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والوزير المفوض طارق النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بحضور ممثلي وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية والتضامن الاجتماعي في الدول العربية، إلى جانب عدد من الخبراء الإقليميين والدوليين.

ومثّل وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، حيث ناقش المؤتمر السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الفقر متعدد الأبعاد وتداعياته، فضلًا عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول العربية.

واستعرض الدكتور أحمد عبد الرحمن التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا. كما استعرض البرنامج وآليات العمل به، إلى جانب منظومة المشروطية الصحية والتعليمية.

وتأتي أعمال المؤتمر استكمالًا لحلقة العمل التي نظمتها جامعة الدول العربية و«الإسكوا» العام الماضي، والتي شهدت تبادل الخبرات والتجارب في مجال الحماية الاجتماعية، واستعراض التقدم المحرز في مجال قياس الفقر والحد منه.

ويتيح المؤتمر للدول المشاركة فرصة استعراض ما أحرزته من تقدم في قياس الفقر متعدد الأبعاد ومعالجته، في إطار توجه متزايد نحو تعزيز الملكية الوطنية للبيانات والأطر التنموية، بما يدعم جهود الدول العربية في تطوير نظم بيانات الفقر وتحسين جودة البيانات المتاحة، ورفع دقة استهداف برامج المساعدات والحماية الاجتماعية، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال.

وتضمن المؤتمر جلسات نقاشية تناولت عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها اتجاهات الفقر والتنمية البشرية على المدى الطويل وانعكاساتها على السياسات الاجتماعية، إلى جانب استعراض أبرز المستجدات الإقليمية المتعلقة بالفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، ومناقشة أهم التوصيات والسياسات الرامية إلى الحد منه.

كما استعرض المؤتمر تجارب عدد من الدول من مختلف أنحاء العالم في مجال الحد من الفقر، وتحسين آليات استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير سبل الدعم والمساندة اللازمة لهم.

وزارة التضامن الاجتماعي دعم السياسات الاجتماعية للحد من الفقر للحد من الفقر متعدد الأبعاد الدول العربية جامعة الدول العربية جمهورية مصر العربية

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