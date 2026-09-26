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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تهنىء صفاء أبو السعود بحصد جائزتين بمهرجان الإذاعة والتليفزيون

صفاء ابوالسعود
صفاء ابوالسعود

تتقدم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي  بخالص التهنئة والتقدير للفنانة القديرة صفاء أبو السعود، بمناسبة فوز عملين من إنتاجها بجائزتين ذهبيتين، بعد حصولهما على المركز الأول في المسابقات الإذاعية الموازية ضمن فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون في تونس.

وتعتز وزارة التضامن الاجتماعي بالفنانة صفاء أبو السعود باعتبارها شريكة للوزارة بالفن والإبداع والرسالة المجتمعية، وبما قدمته على مدار مسيرتها من أعمال تحمل قيمة إنسانية وتوعوية، وتؤكد قدرة الفن على الاقتراب من قضايا المجتمع وتقديمها بصورة مؤثرة تصل إلى الجمهور.

وتكتسب الجائزتان أهمية خاصة لما يحمله العملان الفائزان من رسائل تمس قضايا مجتمعية مهمة، حيث تناول أحدهما الأمان الرقمي، بينما تناول الآخر قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي موضوعات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجهود بناء الوعي وحماية الإنسان وتعزيز حقوقه ودمجه في المجتمع.

كل التهنئة للفنانة القديرة صفاء أبو السعود وفريق العمل، مع خالص التمنيات بمزيد من الإبداع والنجاح، وبأعمال جديدة تليق باسم مصر وتواصل صناعة أثر حقيقي في المجتمع.

صفاء ابوالسعود معايا مرسي وزيرة التضامن التضامن الاجتماعى المهرجان العربى

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