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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث تعزيز التعاون في مجال الحضانات

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
أ ش أ

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة شيماء تيسير الرئيس التنفيذي لشركة "فيوتيورا" الشركة الإقليمية المتخصصة في التعليم والرعاية في مرحلة تنميه الطفولة المبكرة، وصفا عفيفي الشريك بالشركة، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال الحضانات والتعليم المبكر، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تطوير منظومة خدمات الطفولة المبكرة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأطفال ودعم التوسع في إتاحة خدمات حضانات ذات جودة، وفقًا للمعايير والضوابط المنظمة للعمل في هذا المجال.

واستعرض اللقاء مجالات التعاون الممكنة بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة "فيوتيورا" ، خاصة فيما يتعلق بتطوير جودة خدمات التعليم والرعاية المقدمة داخل الحضانات، وتبادل الخبرات والممارسات المتخصصة في مجال الطفولة المبكرة.

كما تم استعراض جهود وزارة التضامن الاجتماعي والجهود التي بذلتها في الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات، والذي أسفر عن حصر 48,225 حضانة تضم 133,375 فصلًا، ويعمل بها 254,322 عاملًا وعاملة، بينما بلغ عدد الأطفال الملتحقين فعليًا نحو 1.765 مليون طفل، بنسبة تغطية 17.3%، وبلغت نسبة الإشغال في الحضانات القائمة 61%.

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لبحث آليات التعاون ووضع مجالات العمل المشترك موضع التنفيذ، بما يدعم تطوير خدمات الطفولة المبكرة والتوسع في تقديم خدمات تعليمية ورعائية ذات جودة.

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي التعاون المشترك

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