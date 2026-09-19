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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منافس صلاح.. جالطة سراي يفقد رباعي سوبر أمام طرابزون في الدوري التركي

فيكتور أوسيمين
فيكتور أوسيمين
يسري غازي

يخوض مساء اليوم السبت فريق طرابزون سبور بقيادة محمد صلاح مباراة قوية أمام نظيره جالطة سراي على ملعب بابارا بارك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي الممتاز في الظهور الأول للألماني توماس ريس المدير الفني الجديد.

موعد اللقاء

تقام مباراة طرابزون سبور وجالطة سراي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت على ملعب بابارا بارك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي.

القناة الناقلة 

تنقل مباراة طرابزون سبور وجالطة سراي، في الجولة السادسة من الدوري التركي عبر قناة beIN SPORTS 2 الناقل الحصري للبطولة.

معلق المباراة

تقرر تولى المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي مهمة التعليق على أحداث مباراة طرابزون سبور وجالاطة سراي في الدوري التركي.

تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام جالاطة سراي

من المتوقع أن يبدأ طرابزون سبور المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: بينا، نوايو، ستيفان سافيتش، كابرال.

خط الوسط: أوزان، فابيو، موتشي.

وفي الهجوم: محمد صلاح، أرال شيمشير، أونواتشو.

أوسيمين خارج الديربي 

شهدت القائمة تواجد النسر النيجيري فيكتور أوسيمين خارج الحسابات إلى جانب ماريو ليمينا وويلفريد سينغو وكان أيهان.

وحسب صحيفة "حرييت"، أوسيمين وليمينا وسينغو لم يستكملون علاجهم، بينما اشتكى أيهان من آلام في وتر أكيليس خلال آخر تدريب.

أوسيمين طرابزون محمد صلاح جالطة سراء الدورى التركي

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