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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر عن محمد صلاح: كل يوم بيثبت إن مكانه ليس طرابزون

فرج عامر
فرج عامر
ميرنا محمود

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على مسيرة محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، مؤكدا أن مكانة اللاعب ليست في طرابزون.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كل يوم بيمر بيثبت ان محمد صلاح مكانة ليس طرابزون».

واصل محمد صلاح نجم منتخب مصر وطرابزون سبور التركي تأكيد حضوره القوي على الساحة الأوروبية بعدما جذب الأنظار منذ انتقاله إلى صفوف فريقه الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية بفضل قدراته الهجومية المميزة، سواء على مستوى التسجيل أو صناعة الفرص.

ويقدم قائد منتخب مصر بداية قوية مع طرابزون سبور حيث تمكن من تسجيل 4 أهداف خلال 5 مباريات خاضها في الدوري التركي، إلى جانب صناعة هدف ليضع بصمته الهجومية مبكرًا مع الفريق.

فرج عامر مسيرة محمد صلاح محمد صلاح ليفربول طرابزون

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