اللواء محمد صلاح التركي يهنئ خريجي الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية

توجه اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، بالتهنئة إلى خريجي الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في مسيرتهم العملية، والنجاح في أداء رسالتهم السامية وخدمة الوطن.

وأكد مدير الأكاديمية العسكرية المصرية أهمية الدور الذي يقوم به خريجو الجهات والهيئات القضائية في خدمة الدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل الجاد والالتزام والمسؤولية، بما يواكب متطلبات العمل الوطني.

وجاءت التهنئة بالتزامن مع حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية شهدت تخريج دفعة جديدة من أبناء الجهات والهيئات القضائية.

واختتم اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي تهنئته متمنيًا للخريجين التوفيق والسداد في رسالتهم، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار.