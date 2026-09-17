محافظ القاهرة يحسم الجدل: لن يتم إصدار أي تراخيص جديدة لإقامة أكشاك

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه لن يتم إصدار أي تراخيص جديدة لإقامة أكشاك بالقاهرة، مشددًا على أن المنظومة الجديدة تقتصر على تنظيم أوضاع الأكشاك المرخصة القائمة بالفعل، ولن يتم السماح بإقامة أكشاك جديدة نهائيًا بالقاهرة حفاظًا على شكلها الحضارى.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة نموذج للكشك الموحد الجديد، بمنطقة باب اللوق بحى عابدين والذي سيتم تعميمه على باقى أحياء المحافظة ضمن المنظومة الجديدة لتنظيم الأكشاك بالعاصمة.

محافظ القاهرة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف توحيد الشكل العام للأكشاك المرخصة من خلال تصميم حضارى يتناسب مع عراقة القاهرة وطبيعة شوارعها، مشيرًا إلى منح أصحاب الأكشاك المرخصة مهلة ٣ أشهر لتوفيق أوضاعهم وتطبيق النموذج الموحد.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم إدارة منظومة الأكشاك الجديدة إلكترونيًا من خلال QR CODE يتم وضعه على واجهه الكشك، ويمكن عمل مسح له عن طريق الموبايل ليظهر اسم صاحب الرخصة، والشارع والحى الموجود به الكشك ، وتاريخ بداية الترخيص وموعد انتهاء الترخيص، وما عليه من متأخرات، وغيرها من بيانات، كما سيتم تخصيص مساحة محددة للاعلانات على الكشك، وستحمل واجهه الكشك شعار المحافظة واسم الكشك، ورقم الترخيص، وال QR CODE الخاص ببياناته.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر أن الكشك الموحد تبلغ مساحته 2 × 3 متر أو 3×3 متر، وسيضم طفاية حريق ، وعداد كهرباء، وتم تصميمه بصورة حضارية تتناسب مع طبيعة النشاط، مع توفير أماكن مخصصة لثلاجات المشروبات والحلوى، وأرفف لعرض الأغذية والمنتجات المختلفة، بما يضمن الحفاظ على الشكل العام للكشك وعدم التعدي على المساحات المحيطة به، كما سيتم دراسة عمل زى موحد للبائعين فى الأكشاك.